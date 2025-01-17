Tayland Başbakanını, ünlü bir hükümet başkanının sesini taklit ederek dolandırmaya çalıştılar

Başbakan Şinavatra, dolandırıcıların yapay zeka ile ünlü bir liderin sesini taklit ettiğini belirterek, “Ses çok netti, hemen tanıdım. Önce bir ses kaydı gönderdiler, ‘Nasılsın? Birlikte çalışmak istiyorum’ gibi ifadeler kullandılar” dedi.

Ancak asıl amaç kısa sürede anlaşıldı. Aynı numaradan bir çağrıyı kaçıran Şinavatra, daha sonra yeni bir sesli mesaj aldı. Bu mesajda dolandırıcılar, “ASEAN ülkeleri arasında yalnızca siz bağış yapmadınız” diyerek para talebinde bulundu. Şinavatra, bu noktada dolandırıcılığı fark ettiğini söyledi.

Ancak sesi taklit edilen liderin kim olduğu bilgisi verilmedi.

Bölgedeki dolandırıcılık çeteleri

Güneydoğu Asya, dolandırıcılık şebekeleriyle sık sık gündeme geliyor. Son yıllarda, bölgedeki suç örgütlerinin yapay zekâ ve diğer teknolojik gelişmeleri kullanarak küresel çapta milyarlarca dolarlık dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü belirtiliyor.

Bu suç örgütleri, sahte iş ilanlarıyla Tayland’a gelen insanları Myanmar’daki yasa dışı merkezlere götürerek zorla çalıştırıyor. Özellikle Myanmar’ın Myawaddy bölgesi, bu tür siber dolandırıcılık operasyonlarının yoğunlaştığı bir merkez hâline gelmiş durumda.

Yapay Zeka Destekli Dolandırıcılık Tehlikesi Büyüyor

Uzmanlar, telefon aramaları ve geleneksel mesajlarla yapılan dolandırıcılıkların yerini yapay zekâ destekli sahtekârlıkların almaya başladığını belirtiyor. Gelişen teknoloji ile kişilerin sesleri taklit edilerek milyonlarca insanın dolandırılabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Geçtiğimiz yıl OpenAI, ses kopyalama teknolojisi olan "Voice Engine"i tanıtmış ancak kötüye kullanım riskleri nedeniyle herkese açık şekilde sunmamıştı.

Paetongtarn Şinavatra, 2021’de Pheu Thai Partisi’nin Danışma Komitesi Başkanı olarak siyasete atılmış ve Ağustos 2024’te Tayland’ın başbakanı olmuştu. Babası ve halası da geçmişte başbakanlık yaparak ülkenin siyasi tarihinde önemli roller üstlenmişti.