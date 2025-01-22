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Dünya
Independent 22.01.2025 08:40

Tanzanya Marburg salgınını doğruladı: Ölümcül virüs alarmı

Tanzanya Devlet Başkanı, Ebola gibi son derece bulaşıcı bir virüs olan ve tedavi edilmediği takdirde vakaların yüzde 88'inde can kaybıyla sonuçlanabilen ölümcül Marburg virüsü hastalığı (MVD) salgınını doğruladı.

Tanzanya Marburg salgınını doğruladı: Ölümcül virüs alarmı
[Fotograf: Reuters]

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Ebola gibi son derece bulaşıcı ve ölümcül bir virüs olan Marburg virüsü hastalığı (MVD) salgınının ülkede görüldüğünü açıkladı. Virüs tedavi edilmediğinde vakaların yüzde 88’inde ölümle sonuçlanabiliyor.

İlk vaka kagera bölgesinde tespit edildi

Başkan Hassan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Müdürü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile düzenlediği basın toplantısında, ülkenin kuzeybatısındaki Kagera bölgesinde bir pozitif vakanın tespit edildiğini duyurdu. Açıklama, DSÖ'nün bölgede 8 kişinin ölümüne neden olduğu şüphelenilen salgını bildirmesinin ardından geldi.

Başkan, 20 Ocak itibarıyla toplam 25 şüpheli vakanın bildirildiğini, ancak bunların tamamının test sonuçlarının negatif çıktığını ve yakın gözetim altında tutulduklarını belirtti.

Hükümet hızlı müdahaleye kararlı

Başkan Hassan, "Kagera'daki Kabaile Mobil Laboratuvarı'nda yapılan testlerde bir hastanın Marburg virüsüyle enfekte olduğu saptandı. Neyse ki diğer şüpheli vakaların sonuçları negatif çıktı. Daha önce benzer bir salgını kontrol altına alma başarımızı gösterdik ve bu defa da aynısını yapmaya kararlıyız" dedi.

Salgının yalnızca Kagera’nın Biharamula bölgesinde görüldüğü bildirildi.

Komşu Ruanda'daki salgın sona ermişti

Tanzanya sağlık yetkilileri, DSÖ'nün Ruanda'daki salgının Tanzanya'ya sıçrayabileceği yönündeki uyarılarına karşı temkinli bir yaklaşım sergilemişti. Ruanda, geçen ay kendi salgınının sona erdiğini duyurmuştu. Ruanda'daki salgında 15 kişi hayatını kaybetmiş ve 66 vaka tespit edilmişti.

DSÖ’den destek açıklaması

DSÖ Genel Müdürü Dr. Tedros, Tanzanya hükümetine desteklerini ifade ederek, "DSÖ, salgını mümkün olan en kısa sürede kontrol altına almak ve Tanzanya halkı için daha sağlıklı ve güvenli bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalışıyor" dedi.

Marburg virüsü nasıl bulaşıyor?

Marburg virüsü, tıpkı Ebola gibi insanlara meyve yarasalarından bulaşıyor. Virüs, enfekte kişilerin vücut sıvıları, yüzeyler ve malzemelerle temas yoluyla yayılıyor.

Belirtiler arasında yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kas ağrıları, şiddetli ishal, karın ağrısı ve bulantı yer alıyor. DSÖ, ölümcül vakalarda belirtilerden 8-9 gün sonra genelde ciddi kan kaybı ve şok nedeniyle ölümlerin gerçekleştiğini bildiriyor.

Bölgede ikinci salgın

Bu salgın, Kagera bölgesinde 2023'ten bu yana görülen ikinci salgın oldu. Önceki salgında 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 9 şüpheli vaka bildirilmişti.

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