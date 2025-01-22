ABD Sahil Güvenliği, Trump'ın imzaladığı kararnamelerin ardından güvenlik önlemlerini arttırıyor

ABD Sahil Güvenliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Kevin Lunday'in değerlendirmelerine yer verildi.

Lunday, Trump'ın imzaladığı kararnameler doğrultusunda sahil güvenliğini arttırmak için harekete geçtiklerini duyurdu.

Sahillerdeki uçak, bot ve güvenlik ekipmanlarının derhal arttırılması için emir verdiğini söyleyen Lunday, ayrıca sahil güvenlik personelinin çoğaltılacağını kaydetti.

Lunday, "Yasa dışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer düşmanca faaliyetleri sınırımıza ulaşmadan tespit edeceğiz, caydıracağız ve engelleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Meksika Körfezi yerine "Amerika Körfezi" ifadesi kullanılması dikkati çekti.

Karar, Trump'ın Sahil Güvenlik Komutanı Linda Lee Fagan'ı görevden almasının ardından alındı.

"Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" diyen Trump, yasa dışı göçü önlemek amacıyla kararnameler imzalamıştı.