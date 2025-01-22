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Dünya
AA 22.01.2025 06:35

BM Dünya Turizm Örgütü: 2024'te dünya genelinde 1,4 milyar kişi ülkeler arası seyahat etti

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü, 2024'te dünya genelinde 1,4 milyar kişinin ülkeler arası seyahat ettiğini ve bu rakamla birlikte uluslararası turizm sektörünün, tarihindeki en kötü kriz olan COVID-19 salgını dönemini (2020-2021) geride bıraktığını açıkladı.

BM Dünya Turizm Örgütü: 2024'te dünya genelinde 1,4 milyar kişi ülkeler arası seyahat etti

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan BM Dünya Turizm Örgütünden yapılan açıklamaya göre, 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 11'lik (yaklaşık 140 milyon fazla) artışla 1,4 milyar kişi uluslararası seyahat etti, böylece salgın öncesi rakamlara dönüldü.

COVID-19 salgını öncesindeki 2019 ile 2024'ün rakamları arasında yapılan kıyaslamaya göre, en fazla ziyaretçi artışı Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'da kaydedildi.

Geçen yıl Orta Doğu'yu 95 milyon (2019'a göre yüzde 32 artış), Afrika'yı 74 milyon (yüzde 7 artış) ve Avrupa'yı 747 milyon (yüzde 1 artış) kişi ziyaret etti.

Dünya Turizm Örgütünün Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili, yaptığı değerlendirmede, "Küresel turizm 2024 yılında, salgından sonraki toparlanma sürecini tamamladı. Geçtiğimiz yılın verilerinde birçok yerde turist gelişleri ve özellikle de gelirler 2019'a göre daha yüksek." dedi.

Pololikaşvili, dünya turizmindeki güçlü talebin etkisiyle büyümenin 2025 boyunca devam etmesini beklediklerini vurguladı.

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