Çok Bulutlu 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 22.01.2025 07:36

Kuş gribi vakalarının artmasıyla, bazı evcil hayvan mamaları risk altında

Evcil hayvan mamalarında kullanılan işlenmemiş ürünler, kuş gribinin yayılmasıyla hem hayvanlar hem de insanlar için risk oluşturuyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), son dönemde evcil hayvanlarda artan H5N1 vakaları nedeniyle uyarılarda bulundu.

Kuş gribi vakalarının artmasıyla, bazı evcil hayvan mamaları risk altında
[Fotoğraf: GettyImages]

Portland, Oregon'da yaşayan Jamila Acfalle, kedisi Villain'in ani ölümünün ardından yaptığı araştırmalar sonucu, mama kaynaklı H5N1 virüsü taşıdığını öğrendi. Kuş gribi bulaşan kedi maması, Villain’in ölümüne neden oldu. FDA, özellikle çiğ et ve süt ürünleri içeren evcil hayvan mamalarının riskli olduğunu belirtiyor.

Çiğ gıdalara dikkat

Çiğ gıdalarla beslenme trendi artarken uzmanlar, bu tür mamaların işlenmemiş yapılarının virüs ve bakterilere karşı korumasız olduğuna dikkat çekiyor. Evcil hayvan sahiplerini, mama hazırlık süreçlerinde hijyene daha fazla dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Kuş gribi insanlara da bulaşabilir mi?

Kuş gribinin insanlara bulaşma riski şu anda düşük olsa da, virüsün evcil hayvanlar üzerinden insanlara ulaşabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, virüsün insanlara uyum sağlama potansiyeli olduğunu ve bu durumun pandemi riski yaratabileceğini ifade ediyor.

Evcil hayvan sahiplerine uyarılar

Uzmanlar, evcil hayvan sahiplerini işlenmiş ve ısıtılmış mamaları tercih etmeye çağırıyor. Evcil hayvan mamalarının üretim süreçlerinde denetimlerin artırılması gerektiği vurgulanıyor. Çiğ gıda tüketen hayvanların bulunduğu ortamlarda hijyenin sağlanması, insan sağlığı açısından da kritik önem taşıyor.

Sektörde düzenlemeler artıyor

FDA, kuş gribi riskine karşı mama üreticilerine yönelik daha sıkı denetimler uygulamaya başladı. Bu süreçte bazı mamalar piyasadan toplatıldı. Yetkililer, tüketicilere mama seçiminde dikkatli olmalarını ve ürün etiketlerini incelemelerini öneriyor.

Gelecekte ne bekleniyor?

Kuş gribi vakalarının artmasıyla, evcil hayvan mamalarında kullanılan içeriklere yönelik düzenlemelerin daha da sıkılaşması bekleniyor. Uzmanlar, bu tür salgınların önlenmesi için hem üreticilerin hem de tüketicilerin bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor.

ETİKETLER
Kuş Gribi ABD
Sıradaki Haber
BM Dünya Turizm Örgütü: 2024'te dünya genelinde 1,4 milyar kişi ülkeler arası seyahat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:14
Curiosity, Mars'ta antik su izleri keşfetti
08:15
43 ilde terör operasyonu: 240 terör örgütü mensubu yakalandı
08:04
ABD Sahil Güvenliği, Trump'ın imzaladığı kararnamelerin ardından güvenlik önlemlerini arttırıyor
07:29
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı
06:41
BM Dünya Turizm Örgütü: 2024'te dünya genelinde 1,4 milyar kişi ülkeler arası seyahat etti
06:34
Dünyanın manyetik kutbu kaydı, yeni konum güncellemesi yapıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem
FOTO FOKUS
Başıboş köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Başıboş köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ