Tammy, Karayipler ve Fransa'ya bağlı adalara doğru ilerliyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) , Tammy Tropikal Fırtınası'nın merkezinin, Windward Adaları'nın doğusu olduğunu ve saatte 27 kilometre hızla batıya ilerlediğini açıkladı.

Karayipler'de yer alan Barbados ve Dominik ile Fransa'ya bağlı Martinik ve Guadeloupe adalarında, bölgede tropikal fırtına olabileceğine ilişkin uyarılar yapılırken, ilerleyen saatlerde ek uyarıların gelebileceği kaydedildi.

Tammy'nin, 20 Ekim'e kadar Windward ve Leeward Adaları'nın kuzeyinde şiddetli yağışlara neden olmasının ardından, bu yağışların, hafta sonu ABD Virjin Adaları, Britanya Virjin Adaları ve Porto Riko'da etkili olması bekleniyor.

Söz konusu yağışların ardından sel meydana gelebileceği bildiren NHC, sonraki 7 gün içinde tropikal siklonun beklenmediğini açıkladı.