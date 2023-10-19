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Dünya
TRT Haber 19.10.2023 11:18

Gazzeli doktor TRT Haber'de: Narkoz vermeden müdahale etmek zorundayız

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 13. gününde de devam ediyor. Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis korku içerisinde canları kurtartmaya çalıştıklarını anlattı. Malhis, Açık bir hapishanede yaşıyorduk. Şimdi Gazze açık morga dönüşecek" dedi.

Gazzeli doktor TRT Haber'de: Narkoz vermeden müdahale etmek zorundayız
[Fotoğraf: AP Arşiv]

İsrail ordusu, 7 Ekim`de başlayan savaşın 13`üncü gününde Gazze Şeridi`ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor.

Gazze`ye düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.

"Gazze açık morga dönüşecek"

Filistinli Doktor Fadya Malhis TRT Haber'e yaşananları ve Filistin'deki son durumu anlattı.

Gazze'de hastaneler acı ve gözyaşıyla dolu...
Gazze'de hastaneler acı ve gözyaşıyla dolu...

Tıbbi malzemeler bitmek üzere olduğunu söyleyen Malhis, "Narkoz vermeden, uyuşturmadan yaralılara müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Koridorlarda ameliyat yapıyoruz. Biz korku içindeyiz ama başka görevimiz var milletimizin canlarını kurtarmak. Açık bir hapishanede yaşıyorduk. Şimdi Gazze açık morga dönüşecek" dedi.

"Çok vahşice çoluk çocuk kadınları katlettiler" diyen Malhis, ölenlerin yüzde 60-70'inin çocuk ve kadın olduğunu söyledi.

Psikolojiye bakmıyorum. Hayat kurtarmaya bakıyorum. Biz yetişkin olduğumuz halde bu travmayı aşamıyorum. Bu çocuklar o travma nasıl aşacak? Bu savaşta her şey çok farklı daha önce ne kadar katliam yaptılarsa bu savaş çok daha kanlı. Çok vahşice çoluk çocuk kadınları katlettiler. Yüzde 60- 70’i çocuk ve kadın. Gazze artık kıyamet günü gibi.

"Refah Sınır Kapısı'nı artık açın"

Yardım isteyen Malhis, "Bu binaları üstümüze yıksalar da Gazze’den çıkmayacağız. Bütün ülkelere sesleniyorum. Refah Sınır Kapısı'nı artık açın. O yardımları içeri alın. Millet aç, susuz. Bize yardım edin. Erdoğan ve Türk halkının desteği hiç bitmez. Sizi çok seviyoruz. Sizin yardımlarınızı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Hamas’ın ilkel füzeleri bu kadar katliam yapamaz. İsrail gözümüze baka baka o füzeleri fırlattı.

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