Avustralyalı işletmeci tek başına ülkesinin yapacağı yardım kadar Gazze'ye bağışta bulunacak

Avustralya merkezli haber ajansı 9News'in haberine göre, iş adamı Forrest, Gazze'deki insanların halihazırda çok fazla acı çektiğini belirterek Gazze’ye yaklaşık 6 milyon 306 bin 900 dolar bağış yapacağını açıkladı.

Forrest, "Masum ailelerin ölümcül bir çapraz ateş arasında kaldığı bu insanlık trajedisinin artmasını engellemek için elimizden geleni yapmaktan sorumlu olduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki insanlara yardım ettiğini dile getiren Forrest, Gazze'deki sivillere de aynı şekilde yardım ulaştıracağını aktardı.

Forrest, "Hepimiz masum çocuk, anne ve babaların olabildiğince korunması gerektiğinde hemfikiriz." açıklamasında bulundu.

Yapılacak bağış, Birleşmiş Milletlere ait kurumlar ve Sınır Tanımayan Doktorlara verilerek su, gıda, tıbbi yardım ve çocukların korunması gibi amaçlarla kullanılacak.

Australian Financial Review'un raporuna göre, Forrest'in yapacağı yardım tek başına, Avustralya hükûmetinin yapacağı yardım miktarına denk.