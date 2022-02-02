Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taliban mensuplarının silahla eğlence parklarına girmesi yasaklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'da Taliban mensuplarının görev başındayken lunaparklar gibi eğlence mekanlarına girmesi yasaklandı.
Afganistan'da Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter mesajında, Taliban mensuplarının lunaparklar gibi eğlence mekanlarına silahla, askeri üniformayla ve araçla girmesinin yasaklandığını duyurdu.
Ayrıca Taliban mensuplarının eğlence parklarında tüm kural ve düzene uymakla yükümlü olduğunun altı çizildi.
Etiketler: Taliban Afganistan
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