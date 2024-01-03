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Dünya
AA 03.01.2024 19:00

Tahttan çekilen Danimarka Kraliçesi ünvanını kullanmaya devam edecek

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe 14 Ocak'ta tahttan çekilmesinin ardından ünvanını koruyacak.

Tahttan çekilen Danimarka Kraliçesi ünvanını kullanmaya devam edecek
[Fotograf: AA]

2. Margrethe'in yeni yıl konuşmasında açıkladığı tahttan çekilme kararının ardından 14 Ocak sonrasında da Kraliçe ünvanını kullanmaya devam edeceği Saray tarafından doğrulandı.

Avrupa'nın en uzun süre hüküm süren hükümdarı konumundaki 2. Margrethe, tahttaki yerini oğluna bırakmasının ardından ülkede iki kraliçe olacak.

Veliaht Prens Frederik'in Kral ünvanını almasının ardından eşi de Kraliçe Mary ünvanını kullanmaya başlayacak.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yeni hükümdarı balkon konuşmasıyla takdim edecek.

Kraliçe 2. Margrethe, yeni yıl konuşmasında, oğlu Prens Frederik'e yol açmak için tahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak’ta tahtı bırakmayı planladığını duyurmuştu.

Danimarka'nın 83 yaşındaki Kraliçesi 2. Margrethe, 1972'de taç giymişti.​​​​​​​

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