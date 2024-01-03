7 Ekim’den bu yana Batı Şeria’da 242 yasa dışı Yahudi işgalci şiddeti belgelendi

Yesh Din, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023’ün Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik işgalci şiddetinin en şiddetli geçtiği yıl olduğunu belirtti.

Batı Şeria'da 2023’te yüzlerce Yahudi işgalcinin Filistin köylerine baskın düzenlediği ve düzinelerce ev ve aracı ateşe verdiği belirtilen açıklamada, “Yesh Din'in 242 işgalci şiddetini belgelediği ve dokuz Filistinlinin işgalciler tarafından öldürüldüğü 7 Ekim'den bu yana geçen ilk iki ay özellikle şiddetliydi.” ifadelerine yer verildi.

“Yasa dışı işgalci şiddeti İsrail hükümetinin bir politikasıdır”

Açıklamada, “Yasa dışı işgalci şiddeti Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iddia ettiği gibi bir kampanya değil, işgalci şiddeti İsrail hükümetinin bir politikasıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Yesh Din’den 28 Kasım’da yapılan açıklamada, İsrailli işgalcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere “savaş kisvesi altında uyguladığı şiddete” dikkat çekilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

“Saldırılara katılan yüzlerce işgalciden hiç kimse bu olaylarla ilgili olarak gözaltına alınmadı, sorguya çekilmedi veya tutuklanmadı (hızla serbest bırakılan biri hariç).

Bu sadece Batı Şeria'daki kolluk kuvvetlerinin bir aksaklığı değil, aynı zamanda İsrailli işgalcilerin masum Filistinlilere uyguladığı şiddetli intikam eylemlerine suç ortağı olan İsrail'in bir politikasıdır.”

Yasa dışı Yahudi işgalci terörü artıyor

İsrail’in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 690 bin Yahudi işgalci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi işgalciler yasa dışı sayılıyor.

Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi işgalcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle bu saldırılar daha da arttı.

Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan her iki bakan da uluslararası hukuka aykırı bu Yasa dışı Yahudi işgalci birimlerinde yaşıyor ve Yahudi işgalcileri şiddete teşvik etmeleriyle hatta bu şiddet eylemlerine bizzat katılmalarıyla tanınıyor.