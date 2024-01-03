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Dünya
AA 03.01.2024 17:25

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri 2023'te yaklaşık 11 bin Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin 2023 yılında yaklaşık 11 bin Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri 2023'te yaklaşık 11 bin Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti'nden, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetiyle ortak yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "İsrail askerleri, 2023 yılında Batı Şeria ve Kudüs'te ayrıca 7 Ekim öncesi Gazze'de 11 bin Filistinliyi gözaltına aldı." denildi.

Bunlardan 300'ünü kadınların, 1085'ini çocukların oluşturduğu ifade edilen açıklamada, bu sayının Gazze'de 7 Ekim sonrası alıkonulanları kapsamadığı aktarıldı.

"Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den sonra 5 bin 500 kişinin gözaltına alındığı" kaydedilen açıklamada, bu rakamın da Gazze Şeridi'nde 7 Ekim sonrası alıkonulanları kapsamadığının altı çizildi.

Gazze'de 7 Ekim'den sonra alıkonulanların sayısına ilişkin henüz net veriler elde edilemediğini kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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