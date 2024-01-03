Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.01.2024 16:54

Almanya'da yetkililerden sel uyarısı

Almanya'da aşırı yağışların dere, nehir ve barajlardaki su seviyesini yükseltmesi nedeniyle yetkililer, yağışların birkaç gün daha süreceğini belirterek birçok bölgede sel ve su baskınlarına karşı uyarı yaptı.

Almanya'da yetkililerden sel uyarısı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Alman basınında yer alan haberlere göre yetkililer; Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya (KRV), Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde yaşanabilecek su baskınlarına karşı halkı uyardı.

Aşağı Saksonya eyaleti İçişleri Bakanı Daniela Behrens, sele karşı mücadelede önlerinde hala zorlu birkaç günün olduğunu söyledi.

Sel tehlikesi bulunan bölgelerde su seviyesinin yükseldiğine dikkati çeken Behrens, selden etkilenme ihtimali olan bölgelerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şiddetli yağış ve rüzgarlı bir gecenin ardından, Aşağı Saksonya ve Bremen'in bazı kısımlarındaki su yüksekliğinin kritik durumda olduğu ve su baskınlarının olabileceği kaydedildi.

Aşağı Saksonya'daki su işleri dairesi, birçok nehirde su seviyesinin 3. seviyeye çıktığını, bunun da büyük sel riski anlamına geldiğini belirtti.

Devlet Doğa, Çevre ve Tüketiciyi Koruma Dairesi ise KRV eyaletinde de nehirlerdeki su seviyenin yeniden yükselmesini beklediğini açıklayarak sel tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Alman Meteoroloji Dairesi, ülkenin birçok bölgesinde gelecek günlerde de şiddetli yağmur beklentisinin sürdüğünü duyurdu.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:51
Türkiye'den İran'a başsağlığı mesajı
17:37
İsrail ordusu, Batı Şeria'da askeri operasyonunu sürdürüyor
17:27
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri 2023'te yaklaşık 11 bin Filistinliyi gözaltına aldı
17:26
Bakan Fidan: Türkiye istihbaratta çok ilerleme kaydetti
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a başsağlığı mesajı
17:04
İsrail ile Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi
Erzurum'da yıllardır onarım için bekletilen yardım uçağı havalimanı dışına taşındı
Erzurum'da yıllardır onarım için bekletilen yardım uçağı havalimanı dışına taşındı
FOTO FOKUS
İran'da art arda 2 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran'da art arda 2 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ