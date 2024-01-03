Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 4 yüksek irtifa balonu tespit edildi

Açıklamada, balonlardan üçünün Ada'nın batısındaki Ching Chuan Kang Hava Üssü'nün 105 ila 160 deniz mili (194-277 kilometre) güneybatısında 12 bin, 18 bin ve 22 bin fitte, birinin ise Ada'nın kuzey ucundaki Keelung kentinin 78 deniz mili (144 kilometre) kuzeybatısında 24 bin fitte görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada balonların üçünün Ada'nın üzerinden, birinin ise kuzeyinden geçip doğuya yönelerek gözden kaybolduğu kaydedildi.

Bakanlık, önceki gün de iki yüksek irtifa balonunun Ada çevresinde tespit edildiğini duyurmuştu.

Geçen yıl şubatta Çin'e ait bir yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesi, iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı.

9 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi

Bakanlık açıklamasında, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar balonun dışında Çin'e ait 9 askeri hava aracı ile 4 savaş gemisinin Tayvan Adası çevresinde tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, 9 hava aracından 2'sinin, "JH-7" tipi savaş jeti ile "BZK-005" tipi silahsız dronun, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgiyi" geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey ve güneybatı bölümünde uçtuğu kaydedildi.

Çin'in kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.