İsrail ordusu, Batı Şeria'da askeri operasyonunu sürdürüyor

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Tulkerm kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'na gece yarısı askeri operasyon başlatarak buradaki Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi.

Baskın üzerine Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan silahlı çatışmalarda Filistinli direnişçiler İsrail askeri araçlarına molotofkokteyli attı.

AA muhabirinin verdiği bilgiye göre İsrail ordusu Nur Şems Mülteci Kampı'ndan topladığı onlarca Filistinliyi bir meydanda sorguya çekerken kampta İsrail askerleri ile silahlı kişiler arasında zaman zaman silahlı çatışmalar çıkıyor.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Kızılay ekipleri 1'i gerçek mermiyle, 3'ü şarapnel parçasıyla ve 3'ü de darp edilme sonucu olmak üzere, yaralanan 7 kişiye tıbbi müdahalede bulundu.

İsrail güçleri, daha önce de Batı Şeria'daki Tulkerm, Kalkilya, Nablus ve Ramallah kentlerine baskınlar düzenlemişti.

Tulkerm kentine çeşitli bölgelerden baskın düzenleyen İsrail ordusu, Tulkerm Mülteci Kampı'nda bir noktayı insansız hava aracı (İHA) ile bombalamıştı.

Kamptaki Filistinli direniş grupları ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı, hava saldırısında bazı Filistinlilerin yaralandığı ifade edilirken, sayıya ilişkin bilgi alınamadı.

Tulkerm'deki Nur Şems Mülteci Kampı da İsrail ordusu tarafından ablukaya alınmıştı. Evlerin çatılarına keskin nişancılar konuşlanırken, orduya ait zırhı araçlar ve buldozerler bölgenin altyapısını tahrip etmişti.

İsrail askerlerinin çok sayıda evi bastığı, Filistinlileri sorguya çektiği ifade edilirken, Nur Şems Mülteci Kampı'nda "sokağa çıkma yasağı" uygulandığına dair havadan broşürler atılmıştı.

İki hastane kuşatıldı

Öte yandan Tulkerm'in kuzey kesimindeki Şehid Sabit Hastanesi ile batısındaki İsra İhtisas Hastanesi, İsrail güçleri tarafından kuşatılmıştı.

İsrail ordusunun baskınlar düzenlediği Kalkilya, Nablus ve Ramallah kentlerinde de Filistinliler ile İsrail güçleri arasında küçük çaplı çatışmalar yaşanmıştı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı şiddeti artırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli öldürüldü.