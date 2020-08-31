The Telegraph gazetesinin haberine göre, çoğu Etiyopyalı yüzlerce göçmen, Husilerin silah zoruyla Suudi Arabistan sınırına sürüklendi; onlarcası, Suud güvenlik güçleri ve Husiler tarafından vurularak öldürüldü.

Suudi polislerin, sınırdan geçenleri koronavirüs şüphesiyle zorla kamplarda tuttuğunu yazan gazete, oldukça kötü ve sağlıksız koşullarda tutulan göçmenlere işkence yapıldığı iddiasını da gündeme getirdi.

[Fotoğraf: Telegraph exclusive]

İnsanlık dışı şartlara dayanamayan 16 yaşında bir göçmenin intihar ettiği, cansız bedenin polis tarafından dışarı atıldığı öne sürüldü.

[Fotoğraf: Telegraph exclusive]

Göçmenlerin tutulduğu kamplardan birinin de Mekke yakınlarında olduğu belirtildi.