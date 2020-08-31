Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Üç ülkeden Belaruslu yetkililere yaptırım kararı
[Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko | Fotoğraf: Reuters]
Litvanya, Letonya ve Estonya, aralarında Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da bulunduğu 30 Belaruslu yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı.
Reuters'ta yer alan habere göre söz konusu üç ülke, Belaruslu 30 resmi görevliye yaptırım uygulanacağını bildirdi.
Kararın detaylarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.
Etiketler: yaptırım belarus protesto LukaşenkoSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:13
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