Haber Giriş: Kaynak: DHA
Tayvan'da uçurtmaya tutunan çocuk 30 metre havaya savruldu
Tayvan’da hafta sonu gerçekleştirilen festivalde dev uçurtmaya tutunan 3 yaşındaki kız, rüzgarın etkisiyle, uçurtmayla birlikte havalandı.
Ülkenin Hsinchu kentinde Nanliao Limanı'nda düzenlenen uçurtma festivalinde dev bir uçurtmayı tutan 3 yaşındaki küçük kız, rüzgarın aniden esmesiyle uçurtmayla birlikte havalandı.
30 metre yükseklikte ölümle burun buruna gelen küçük kızı festivale katılan yarışmacılar kurtardı.
O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
Etiketler: uçurtma festivali Uçurtma TayvanSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:49
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