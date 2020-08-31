Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, diplomatik çözüm için çabaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var." denilerek tansiyonu yükseltecek tek taraflı eylemlerden vazgeçilmesi gerektiği vurgulandı; "Bu, iki tarafın da faydasına." ifadesi kullanıldı.