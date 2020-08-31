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AB'den Yunanistan'a Türkiye ile diyalog çağrısı
Avrupa Birliği Yunanistan'a diyalog çağrısı yaptı: Tansiyonu yükseltecek tek taraflı eylemler yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var.
Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, diplomatik çözüm için çabaların sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, "Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var." denilerek tansiyonu yükseltecek tek taraflı eylemlerden vazgeçilmesi gerektiği vurgulandı; "Bu, iki tarafın da faydasına." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: doğu akdeniz Avrupa Birliği ab komisyonuSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:20
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