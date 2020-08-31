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SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya taşıdı.
"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Arjantin'e ait yer gözlem uydusu "Saocom-1B", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
Uydu, daha çok petrol sızıntısı tespiti ve doğal afetlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılacak.
Arjantin gözlem uydularının ilki "Saocom-1A", Ekim 2018'de ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı şekilde uzaya fırlatılmıştı.
Etiketler: spacex uydu arjantin uydu Saocom-1B Saocom-1A cape canaveralSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:25
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