Japonya'da siyasi gelişmeler gündemin üst sıralarında yer alırken, geçen hafta istifa eden Şinzo Abe'nin yerine gelecek yeni başbakanın 17 Eylül'de düzenlenecek olağanüstü meclis oturumunda seçilmesi bekleniyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 55,2'ye çıkarak toparlanmanın sürdüğüne işaret etti. Japonya'da sanayi üretimi, temmuzda otomobil üretimi öncülüğünde aylık bazda yüzde 8 artarak 1978'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Siyasi belirsizliğe karşın açıklanan pozitif makroekonomik verilerin etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artarak günü 23.140 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 105,6 seviyelerine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselerek 3.408 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşüşle günü 2.326 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 39.265 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 25.471 puanda seyrediyor.