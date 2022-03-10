Riyad ve Bangkok yönetimleri arasında, 1989-90 yıllarında yaşanan diplomatik krizin çözümü kapsamında bir adım daha atıldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Pasaportlar Genel Müdürlüğü, Suudi Arabistan vatandaşlarının Tayland'a seyahat yasağının kaldırıldığını, Taylandlıların da ülkeye girişine izin verildiğini açıkladı.

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Suudi Arabistan-Tayland ilişkileri

Suudi Arabistan 1989’da bir mücevher hırsızlığına ilişkin diplomatik ihtilafın ardından Tayland ile ilişkilerinin seviyesini düşürmüştü. Bir yıl sonra, Tayland'da bir gecede 3 Suudi diplomat öldürülmüştü.

İki ülke, diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak için bu yılın başında anlaşmıştı.

Tayland Başbakanı ve Savunma Bakanı General Prayut Çan-oça'nın 25 Ocak'ta Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke başkentlerine karşılıklı büyükelçi atama ve ikili iş birliğini güçlendirmek için istişare mekanizmaları oluşturma kararları alınmıştı.

Suudi Arabistan Hava Yolları da 27 Şubat'ta Cidde'den Bangkok'a ilk doğrudan uçuşların başladığını duyurmuştu.