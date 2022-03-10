Arap koalisyonu, ülkenin güneybatısındaki Cazan kentini hedef alan İHA'nın, bölgedeki savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı.

Buna göre, İHA'nın imha edilmesi sırasında parçalar kentin yerleşim yerlerine dağıldı ancak herhangi bir zarar oluşmadı.

Söz konusu İHA, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinden fırlatıldı.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.