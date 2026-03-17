AA 17.03.2026 06:21

Suudi Arabistan'da 6 İHA saldırısının daha engellendiği duyuruldu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusuna yönelen 6 insansız hava aracının (İHA) daha engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna yönelik 6 İHA saldırısının daha engellendiği belirtildi.

Açıklamada, 6 İHA'nın doğu bölgesinde, savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi ancak İHA'ların kaynağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Bakanlık kısa bir süre önce doğu bölgesinde 3 İHA'nın engellendiğini açıklamıştı.

⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenliyor
SON HABERLER
07:22
Orta Doğu petrolü dünyanın en pahalısı oldu: Varil fiyatı 153 doları aştı
07:23
Orta Doğu'da savaşın 18. günü: Son 24 saatte neler oldu?
06:47
Hürmüz Boğazı: İran hangi ülkelerin gemilerinin güvenli geçişine izin verdi?
06:48
Tahran, okul saldırısı için ABD ve İsrail'den tazminat talep edecek
06:35
IPA projeleriyle istihdam ve eğitim güçleniyor
06:34
Belçika, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına katılmayacaklarını açıkladı
Gazze'de yıkımın yaşandığı mahallede toplu iftar
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
