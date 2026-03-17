Dünya
AA 17.03.2026 06:19

İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'dan yapılan misillemenin ardından, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlemeye çalıştığı belirtildi.

Telefonlara gelen ön uyarı alarmından kısa bir süre sonra başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

Tel Aviv çevresinde İran füzelerini önlemeye çalışan İsrail hava savunma füzelerinin sesleri duyuldu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Kudüs semalarında da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirirken İsrail hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlediğini ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda isabet alan bölge ve yaralanma vakası olmadığını belirtti.

Öte yandan İsrail ordusu, İran misillemesinin hemen öncesinde, İran'ın başkenti Tahran ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik eş zamanlı ve geniş çaplı saldırı başlattığını duyurdu.

