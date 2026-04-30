Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüpheli Hasan Akgün'le birlikte toplam 31 şüpheli hakkında düzenlenen, 14 eylemin yer aldığı iddianamenin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği belirtildi.

Tutuklanmasının ardından Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akgün'ün "çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "rüşvet alma", 2 kez "icbar suretiyle irtikap" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 68 yıldan 183 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmazın müsaderesine karar verilmesi talep edildi.