TRT Haber, AA 30.04.2026 18:39

Taciz suçundan yargılanan Hasbi Dede'ye hapis cezası

Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan yargılandığı davada 1 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, bugün Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinde bir kez daha hakim karşısına çıktı.

CHP'den de ihraç edilen Dede'nin 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü.

Hasbi Dede'yi 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

Taciz davasının mağduru Elif Tuana Torun, 28 Mart'ta şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Görele'deki taciz skandalında şüpheli ölüm

Olay

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat 2026'da tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine ve tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta ise Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan, mağdur Tuana Elif Gülüşan Torun, 28 Mart'ta Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobilin, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşmişti.

Ailenin kararının ardından Torun'dan alınan organlar Ankara, İstanbul, Samsun ve Erzurum'a gönderilmişti.

