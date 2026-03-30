Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 30.03.2026 15:48

Görele'deki taciz skandalında şüpheli ölüm

Giresun'un Görele ilçesinde CHP'li eski belediye başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden 17 yaşındaki genç kız, geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Görele'deki taciz skandalında şüpheli ölüm
[Fotograf: AA]

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki T.T., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Sürücüyle ilgili dikkat çeken bağlantı

Kazaya karışan ve adliyedeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen araç sürücüsü Adem Hasbaş ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Şüpheli Hasbaş’ın, Görele’de faaliyet gösteren "Ziyade Restoran" isimli iş yerinde çalıştığı, söz konusu işletmenin sahibinin ise Hasbi Dede'nin eski eniştesi Osman Akkoyun olduğu öğrenildi. Emniyet birimleri, kazanın oluş şekli ve bu bağlantılar üzerindeki incelemelerini derinleştirerek sürdürüyor.

Aile adına açıklama yapan Mehmet Salih Torun, "Kızımızın beyin ölümü gerçekleşmiştir. Uygun organlarının organ bekleyen hastalara verilmesini kabul ettik. Bu nedenle en erken yarın Görele'de oluruz. Cenaze bilgisini ayrıca paylaşırız. Dostlar sağ olsun." ifadelerini kullanarak acı haberi paylaştı.

Muayene istasyonunda polisin ölümüne ilişkin istenen cezalar belli oldu
Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2 aracı ateşe verdi
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
