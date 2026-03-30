Görele'deki taciz skandalında şüpheli ölüm

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki T.T., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Sürücüyle ilgili dikkat çeken bağlantı

Kazaya karışan ve adliyedeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen araç sürücüsü Adem Hasbaş ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Şüpheli Hasbaş’ın, Görele’de faaliyet gösteren "Ziyade Restoran" isimli iş yerinde çalıştığı, söz konusu işletmenin sahibinin ise Hasbi Dede'nin eski eniştesi Osman Akkoyun olduğu öğrenildi. Emniyet birimleri, kazanın oluş şekli ve bu bağlantılar üzerindeki incelemelerini derinleştirerek sürdürüyor.

Aile adına açıklama yapan Mehmet Salih Torun, "Kızımızın beyin ölümü gerçekleşmiştir. Uygun organlarının organ bekleyen hastalara verilmesini kabul ettik. Bu nedenle en erken yarın Görele'de oluruz. Cenaze bilgisini ayrıca paylaşırız. Dostlar sağ olsun." ifadelerini kullanarak acı haberi paylaştı.