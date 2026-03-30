Küresel krizin ortasında Türkiye’nin enerji politikaları fark yaratıyor

Dünya enerji kriziyle sarsılırken Türkiye, 'güvenli liman' olmayı nasıl başardı? Bu sorunun yanıtı Türkiye’nin son yıllarda izlediği özellikle de dışa bağlılığı en aza indirmeyi amaçlayan ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’nda gizli.

Kurulu gücün yüzde 72’si yerli

Türkiye, bu yıl itibarıyla elektrikte kurulu gücünü 123 bin megavatın üzerine taşıdı. Bu gücün neredeyse yüzde 72’sini de hidroelektrik, güneş ve rüzgar gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor.

Ancak asıl devrim, hidrokarbon keşiflerinde yani doğalgaz ve petrolde yaşandı.

Tarihi keşifler peşi sıra geldi

Enerjide bağımsızlığa giden yolun ilk adımı Ağustos 2020’de Karadeniz açıklarında yer alan Sakarya Gaz Sahası’nda atıldı. Fatih Sondaj Gemisi denizin 2 bin 200 metre derinliğinde 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Bu tarihi keşif zincirin ilk halkasıydı.

2022 yılının sonlarında Şırnak Gabar'da, Şehit Esma Çevik sahasında 150 milyon varillik petrol rezervi bulundu.

Ardından 20 Nisan 2023’te Karadeniz'in dev rezervi Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk yerli doğal gaz karaya ulaştı.

Takvimler Mayıs 2023’ü gösterdiğinde yine Gabar'da, bu kez Şehit Aybüke Yalçın sahasında yaklaşık 1 milyar varillik tarihi bir petrol rezervi keşfedildi.

Ve Mayıs 2025… Karadeniz Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük devasa bir doğal gaz müjdesi daha geldi.

Bulmak kadar depolamak da stratejinin bir parçası

Bu kaynakları bulmak kadar, güvenle saklamak ve güvenli bir şekilde iletmek de stratejik bir zorunluluk. Avrupa'nın denizdeki en büyük yer altı gaz depolama tesisi olan Silivri, 4,6 milyar metreküplük kapasiteye sahip. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi ise şu an 1,7 milyar metreküp kapasiteyle çalışıyor. Ancak bu kapasitenin 2032 yılına kadar tam 8,5 milyar metreküpe ulaşması hedefleniyor.

Üstelik Mart 2026, yani kış sonu itibarıyla bu kritik tesislerdeki doluluk oranı yüzde 71 gibi güçlü bir seviyede. Benzer doluluk durumu Türkiye’nin petrol depoları için de geçerli…

Karadeniz gazından Gabar petrolüne, yerli elektrik üretiminden TANAP ve Türk Akım gibi dev doğal gaz boru hatlarına uzanan bu vizyon; bölgede yaşanan tüm krizlere rağmen birçok ülkenin aksine Türkiye’yi kendi kendine yetebilen güvenli bir liman yapıyor.