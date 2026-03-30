Gündem
TRT Haber 30.03.2026 14:54

İletişim Başkanı Duran: Türkiye yarın 5G teknolojisine geçiş sürecini başlatıyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye Yüzyılı’nın iletişimin yüzyılı olarak şekillendiği bu süreçte, 5G yatırımları yerli ve milli imkanlarla desteklenmekte; dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Atılan adımlar, Türkiye’nin küresel ölçekte daha rekabetçi ve etkin bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Türkiye'nin 5G'ye geçişiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşecek törenle, Türkiye yarın 5G teknolojisine geçiş sürecini başlatıyor" ifadelerine yer veren Duran, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşecek törenle, Türkiye yarın 5G teknolojisine geçiş sürecini başlatıyor; Türkiye Hızlanıyor! Bu adım, iletişim altyapısında yeni bir safhaya işaret ederken, aynı zamanda stratejik kapasitenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu, iletişim alanında güçlü, güvenli ve bağımsız bir yapının inşasını öncelikli hâle getirmektedir. Bu kapsamda 5G, bilginin hızlı, güvenli ve kesintisiz dolaşımını mümkün kılan temel bir altyapı olarak öne çıkmaktadır.

 

"Atılan adımlar, Türkiye’nin küresel ölçekte daha rekabetçi ve etkin bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacaktır"

Türkiye Yüzyılı’nın iletişimin yüzyılı olarak şekillendiği bu süreçte, 5G yatırımları yerli ve millî imkânlarla desteklenmekte; dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Atılan adımlar, Türkiye’nin küresel ölçekte daha rekabetçi ve etkin bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacaktır.

Haberleşme ve iletişim alanının yanı sıra 5G ile birlikte, başta akıllı şehir uygulamaları olmak üzere savunma sanayii, sağlık ve ulaştırma alanlarında önemli gelişmeler hayata geçirilecektir. Düşük gecikme süresi ve yüksek veri kapasitesi, kamu hizmetlerinde etkinliği artırırken çalışmaları daha hızlı ve verimli hâle getirecektir. Şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

