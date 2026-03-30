Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh yarın Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh, yarın Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşecek.

Bakan Fidan'ın Şeyh ile yapacağı görüşmede, Türkiye'nin, Filistin Devleti ile halkının haklarının korunması ve iki devletli çözüm vizyonuna tam desteğini yinelemesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylem ve ilhak politikalarının iki devletli çözüme yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları sekteye uğratmasına izin verilmeyeceğini vurgulaması öngörülen Fidan'ın, Gazze'deki insani krizin daha da derinleşmemesi için uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesinin önem taşıdığını belirtmesi planlanıyor.

"Uluslararası toplum somut adımlar atmalı"

Fidan'ın Gazze için oluşturulan Barış Kurulu ve bu kurula bağlı mekanizmaların çalışmaları, sahadaki durum ile gelecek süreçte atılabilecek adımlar hakkında istişarelerde bulunması ve İsrail'in, Barış Kurulunun faaliyetlerini akamete uğratmaya yönelik çabalarına dikkat çekmesi öngörülüyor.

Gazze'de toparlanma ve yeniden imar faaliyetlerinin bir an evvel başlatılması gerektiğini aktarması planlanan Fidan'ın, Batı Şeria'da İsraillilerin Filistin topraklarını gasbetmesi ve bu yönde artan faaliyetlerin engellenmesi için uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiğine işaret etmesi bekleniyor.

Fidan'ın İsrail'in Doğu Kudüs'te, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, kutsal mekanları ibadete kapatmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmesi planlanıyor.

Filistin meselesi çözülmeden bölgede kalıcı istikrarın tesis edilemeyeceği gerçeğinin altını çizmesi beklenen Fidan'ın, Filistin halkının karşılaştığı tarihi sınamalar karşısında Filistinliler arası uzlaşı sürecinin yeniden canlandırılmasının önemini vurgulaması öngörülüyor.

Fidan'ın Türkiye'nin, bölgede süren savaşın barışçıl yollarla bir an evvel sona erdirilmesi amacıyla bölge ülkeleriyle yürüttüğü çabalar ile temaslar hakkında bilgi paylaşması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları ile işgal politikalarıyla bölgedeki istikrarsızlık alanını daha da genişletmeyi amaçladığına dikkat çekmesi bekleniyor.

Bakan Fidan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh'i, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri sıfatıyla 19 Mart 2025'te Ankara'da kabul etmişti.