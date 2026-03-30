Gündem
AA 30.03.2026 13:20

İletişim Başkanı Duran: Atacağımız küçük bir adım, büyük bir dönüşümün parçası olabilir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sıfır atık anlayışı; doğayla uyumlu, dengeli ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünün temelini oluşturmaktadır. Atacağımız küçük bir adım, büyük bir dönüşümün parçası olabilir. Çünkü temiz bir çevre, sağlıklı bir toplumun vazgeçilmezidir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ile ilgili paylaşımda bulundu.

Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutlayan Duran, "Bu yıl 'Gıda İsrafı' temasıyla 4. yılını kutladığımız bu anlamlı gün, yalnızca çevreyi koruma çağrısı değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı ortak sorumluluğumuzun güçlü bir hatırlatıcısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmenin, israfı azaltmanın ve kaynakları bilinçli kullanmanın bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen ve vizyoner bir bakış açısıyla küresel ölçekte örnek teşkil eden Sıfır Atık Hareketi, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde kökleşmesine öncülük etmektedir. Bu güçlü yaklaşım, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir rol üstlenmektedir. Sıfır atık anlayışı; doğayla uyumlu, dengeli ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünün temelini oluşturmaktadır. Atacağımız küçük bir adım, büyük bir dönüşümün parçası olabilir. Çünkü temiz bir çevre, sağlıklı bir toplumun vazgeçilmezidir."

Duran, daha temiz, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreyi gelecek kuşaklara bırakmak hedefiyle kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

