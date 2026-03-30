Emine Erdoğan: Faturasını hepimizin ödediği gıda kaybının ve israfının önüne geçebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2017 yılında başlattığımız Sıfır Atık Projesi'nde bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler bize gösterdi ki davranış değişikliği en güçlü çevre ve iklim politikasıdır. Yani sorumlu bir davranış, tüm insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir. Faturasını hepimizin ödediği gıda kaybının ve israfının önüne geçebiliriz. Tabiatın kendini yenilemesine fırsat verir, çevre kirliliğinin ve sera gazı emisyonlarının azalmasına katkı sağlayabiliriz. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle birlik olalım, fark edelim, küçük adımlarla büyük mesafeler katedelim."