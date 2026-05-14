Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.05.2026 15:22

Hindistan bayraklı bir gemi Umman açıklarında saldırıya uğradı

Hindistan bayraklı bir geminin Umman açıklarında saldırıya uğradığı, mürettebatın tamamının kurtarıldığı açıklandı.

Hindistan bayraklı bir gemi Umman açıklarında saldırıya uğradı

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Umman açıklarında, Hindistan bayraklı gemiye düzenlenen saldırının "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ticari gemilerin ve sivil denizcilerin hedef alınmaya devam etmesini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hint basınındaki haberlere göre de Somali'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Hindistan bayraklı bir kargo gemisi, Umman açıklarında saldırıya uğradı.

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanlığından yetkililer, saldırının ardından yangın çıkan geminin daha sonra dengesini kaybederek battığını belirtti.

Gemideki 14 mürettebatın tamamının Umman makamlarınca kurtarıldığını kaydeden yetkililer, saldırının sorumlularına dair herhangi bir bilgi vermedi.

Yetkililer, Umman'ın olayla ilgili soruşturma başlattığını aktardı.

ETİKETLER
Umman Hindistan
Sıradaki Haber
İran devlet televizyonu: Hürmüz Boğazı'ndan dün geceden beri 30'dan fazla gemi geçiş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:53
Yerli ve milli hücumbotu "Karayel" EFES tatbikatında ilk kez kullanıldı
17:07
Devlet korumasındaki 3 engellinin askerlik hayali gerçek oldu
16:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazar geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz
16:03
Türkiye ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı
16:05
Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açtı
15:50
Hafriyat dökerek çevreyi kirleten firmaya 9 milyon 385 bin lira ceza
Gazze'de yerinden edilen Filistinliler yaşam mücadelesi veriyor
Gazze'de yerinden edilen Filistinliler yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ