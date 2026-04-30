Dünya
AA 30.04.2026 20:16

ABD, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için yeni bir uluslararası koalisyon kurmaya çalışıyor

ABD'de Donald Trump yönetimi, İran'la gerilim devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını yeniden canlandırmak için uluslararası bir koalisyon kurmaya çalışıyor.

ABD, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için yeni bir uluslararası koalisyon kurmaya çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "ABD'nin Hürmüz Boğazı konusunda yeni bir uluslararası koalisyon çabası içinde olduğu" yönündeki haberleri doğruladı.

Yetkili, ilk olarak Wall Street Journal (WSJ) tarafından paylaşılan haberi doğrulayarak, "Deniz Yolu Özgürlüğü Birimi (MFC), gemilerin bu sulardan güvenli şekilde geçebilmesini sağlamak için gerçek zamanlı bilgi, güvenlik rehberliği ve koordinasyon sağlamak da dahil olmak üzere güvenli geçişi garanti altına alacak adımlar atacak." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile İran arasında süren gerginlik nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin yapılamamasının önemli bir sorun olduğunu belirten yetkili, Washington'da Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulacak birimin, müttefik ülke başkentleriyle koordinasyon halinde çalışacağını vurguladı.

Söz konusu uluslararası platformun, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğini sağlamak için kritik roller oynayacağını kaydeden yetkili, bu bağlamda çalışmaların müttefiklerle uyum halinde sürdürüleceğini dile getirdi.

WSJ, ABD büyükelçiliklerine gönderilen bir Dışişleri Bakanlığı iç yazışmasına atıfta bulunarak, "Washington'un diplomatlarından, yabancı hükümetleri, boğazı yeniden açmak için oluşturulacak uluslararası koalisyona katılmaya ikna etmelerini istediğini" yazmıştı.

ABD İran Hürmüz Boğazı
İranlı yetkili: İran ticaretinin yüzde 40’ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir
