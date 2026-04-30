AA 30.04.2026 19:05

Haydut İsrail, Sumud Filosu'ndan alıkoyduğu aktivistleri Yunanistan'a teslim edeceklerini duyurdu

Haydut İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Yunanistan kara sularının birkaç mil açığında saldırdıkları Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoydukları aktivistleri Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği önümüzdeki saatlerde Yunanistan’a teslim edeceklerini duyurdu.

Haydut İsrail, Sumud Filosu'ndan alıkoyduğu aktivistleri Yunanistan'a teslim edeceklerini duyurdu

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail askeri donanma gemilerinde tutulan aktivistleri ilerleyen saatlerde Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği Yunanistan'da kıyıya indireceklerini belirtti.

Saar, Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistleri kabul etmede gösterdiği isteklilikten dolayı Yunanistan hükümetine teşekkür etti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda, İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.

