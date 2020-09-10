Haber Giriş: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da 24 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AFP]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 24 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 189 oldu.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 24 kişinin yaşamını yitirdiği ve 708 kişide COVID-19 tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 189'a, vaka sayısının ise 323 bin 720'ye yükseldiği ifade edildi.
Tedavisi tamamlanan 1032 kişinin taburcu edildiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının 299 bin 998'e ulaştığı bildirildi.
Sıradaki Haber
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da sağanak, sele yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz