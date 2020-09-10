Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 24 kişinin yaşamını yitirdiği ve 708 kişide COVID-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 189'a, vaka sayısının ise 323 bin 720'ye yükseldiği ifade edildi.

Tedavisi tamamlanan 1032 kişinin taburcu edildiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının 299 bin 998'e ulaştığı bildirildi.