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Irak'ta 82 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 82 artarak 7 bin 814'e ulaştı.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 82 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 597 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 814'e, toplam vaka sayısının ise 278 bin 418'e yükseldiği kaydedildi.
Bakanlık, tedavisi tamamlanan 3 bin 824 kişinin taburcu edilmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 213 bin 817 olduğunu bildirdi.
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