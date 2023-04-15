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Dünya
AA 15.04.2023 20:06

Suudi Arabistan, Sudan'a gidiş ve dönüş yönündeki uçuşları askıya aldı

Suudi Arabistan, Sudan'da ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalar ve Suudi Arabistan'a ait bir uçağın Hartum'da saldırıya uğraması sonrasında uçuşları askıya aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Sudan'a gidiş ve dönüş yönündeki uçuşları askıya aldı
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan Havayollarının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "ikinci bir emre kadar Sudan'a gidiş ve dönüş yönündeki uçuşların askıya alındığı" bildirildi.

Açıklamada, Sudan'ın başkenti Hartum'dan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etmek üzere olan bir uçağa sabah saatlerinde ateş açıldığı da belirtildi.

Saldırı nedeniyle uçağın hareket edemediği ifade edilen açıklamada, uçağın tüm mürettebatının Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçiliği'ne sığındığı kaydedildi.

Olayın ardından, Suudi Arabistan'dan Sudan'a giden uçakların geri döndüğü ve uçuşların askıya alındığı bilgisine yer verildi.

Ne olmuştu?

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, bu sabah ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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