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Dünya
AA 15.04.2023 18:53

Biden, 20 Nisan'da Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta Beyaz Saray'da ağırlayacağı Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile ikili ilişkiler, iklim değişikliği ve uyuşturucuyla mücadelenin yanı sıra bölgesel göç sorununu ele alacak

Biden, 20 Nisan'da Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu Beyaz Saray'da ağırlayacak
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden'ın 20 Nisan'da Petro ile Beyaz Saray'da ikili görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

Kolombiya'nın ABD'nin önemli bir ortağı olduğunu kaydeden Jean-Pierre, liderlerin görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomi ve güvenlik konuları dahil ortak ulusal çıkar alanlarında ilerleme kaydederek ikili ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğini masaya yatıracaklarını aktardı.

Jean-Pierre, Biden ve Petro'nun ayrıca iklim değişikliği ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve bölgesel göç sorunu gibi bir dizi konuyu görüşeceklerini bildirdi.

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