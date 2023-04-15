Biden, 20 Nisan'da Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu Beyaz Saray'da ağırlayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden'ın 20 Nisan'da Petro ile Beyaz Saray'da ikili görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

Kolombiya'nın ABD'nin önemli bir ortağı olduğunu kaydeden Jean-Pierre, liderlerin görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomi ve güvenlik konuları dahil ortak ulusal çıkar alanlarında ilerleme kaydederek ikili ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğini masaya yatıracaklarını aktardı.

Jean-Pierre, Biden ve Petro'nun ayrıca iklim değişikliği ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve bölgesel göç sorunu gibi bir dizi konuyu görüşeceklerini bildirdi.