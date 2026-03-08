Parçalı Bulutlu -2.8ºC Ankara
Dünya
AA 08.03.2026 02:00

Suudi Arabistan: Son birkaç saatte 33 İHA saldırısı düzenlendi

Suudi Arabistan, hava sahasına son birkaç saat içinde 33 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan: Son birkaç saatte 33 İHA saldırısı düzenlendi

 

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke hava sahasının aralıklarla ihlal edildiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin son birkaç saatte 33 insansız hava aracı (İHA) saldırısını tespit ettiği aktarılan açıklamada, İHA'ların imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Riyad’da büyükelçiliklerin bulunduğu Diplomasi Mahallesi'ne de İHA saldırısı girişimi olduğu ve İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında ayrıca İHA'lardan birinin Şeybe petrol sahasına ilerlediği, Rubülhali Çölü'nde engellenerek imha edildiği aktarıldı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD-İran gerilimi İran İsrail-İran çatışması Suudi Arabistan
