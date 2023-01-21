Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 21:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan, İsveç'in, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermesini kınadı
[Fotograf: AA]
Suudi Arabistan yönetimi, İsveç makamlarının, aşırı sağcı bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesini kınadı.
Suudi Arabistan, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsveç makamlarının, aşırı sağcı bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesinin şiddetle kınandığı kaydedildi.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, diyalog, hoşgörü ve birlikte yaşama değerlerinin yayılması ve nefret ile aşırıcılığın önüne geçme konusundaki değişmez tutumu vurgulandı.
Etiketler: Suudi Arabistan İsveç
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