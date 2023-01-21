Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, aşırı sağcı bir politikacının İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasını şiddetle kınadığını belirterek, bu tür eylemlerin Müslümanları provoke edeceği uyarısında bulundu.

Sabah, uluslararası toplumdan, bu tür kabul edilemez eylemleri durdurma, her türlü nefret ve aşırıcılığın önüne geçme ve bunların faillerinden hesap sorma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Sabah ayrıca, "siyaset ile dini birbirinden ayırma, halklar arasında diyalog, hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşama değerlerini yayma ve tüm ilahi dinlere yönelik her türlü hakareti önleme" çağrısında bulundu.