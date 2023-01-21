Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı "Amalika" ve "Şebve Savunma Güçleri"nden oluşan ortak güçleri taşıyan askeri bir araç Er-Ravza ilçesine bağlı El-Mecaze bölgesinde bombalı saldırıya uğradı.

Bombanın, askeri aracın, geçici başkent Aden'e giden dizel nakliye araçlarına eşlik ettiği sırada hedef alındığı kaydedildi.

Olayda, 6 askerin yaralandığı, bunlardan 2'sinin durumun ağır olduğu aktarıldı.

GGK'nın kontrolündeki Şebve, askeri araçlar ve kontrol noktalarını hedef alan bombalı saldırılar ile terör eylemlerine tanık oluyor.