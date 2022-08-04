Riyad yönetimi, İsrailli hava yolu şirketleri El Al, Arkia, Israir şirketlerine hava sahasını kullanması için izin verdi. Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e ulaşacak diğer hava yolu şirketlerine de açtığı bildirildi.

Haberde, bu gelişmenin ardından İsrail'den Uzak Doğu'ya ve aksi yönde yapılan uçuşların sürelerinin kısalacağı paylaşıldı.

Times of Israel gazetesi de İsrail'e doğru hareket eden bir ticari uçağın, "bugün ilk defa Suudi Arabistan hava sahasını kullandığını" aktardı.

Hong Kong'dan havalanan Cathay Pacific Hava Yolu şirketine ait uçağın Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak Tel Aviv'e geldiği kaydedildi.

Hava sahasını İsrail'e açacağını duyurmuştu

Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi, 15 Temmuz'da ülke havacılık kurallarına uygun tüm hava yolu şirketlerinin hava sahasını kullanmasına izin vereceğini duyurmuştu.

Bu kararın hemen ardından ABD Başkanı Joe Biden da Filistin ve İsrail'deki temasları sonrasında Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan başkanlık uçağıyla doğrudan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine hareket etmişti.

Arabistan Körfezi'ndeki Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in aksine Suudi Arabistan, İsrail ile resmi diplomatik ilişki tesis etmeyi reddetmişti.

Ancak İsrail basınında sıkça Tel Aviv yönetiminin istihbari, askeri, ekonomik düzeyde Suudi Arabistan ile temas kurduğuna ilişkin iddialar yer alıyor.