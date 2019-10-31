Dünya
Suudi Arabistan İranlı balıkçıları 10 ay sonra serbest bıraktı31 Ekim 2019 Perşembe 15:19 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 15:44
Suudi Arabistan kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 ay hapiste tutulan İranlı 19 balıkçı serbest bırakıldı.
[Fotoğraf: AA]
İran resmi ajansı IRNA, geçen yıl 31 Aralık'ta Suudi Arabistan kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle sahil güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak hapse atılan 19 balıkçının diplomatik çabalar sonucunda dün serbest bırakıldığını duyurdu.
Serbest bırakılan balıkçıların ve onlarla birlikte alıkonulan iki balıkçı teknesinin Suudi Arabistan'dan ayrıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Suudi Arabistan İranlı balıkçılar iran