Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, rutin yasakların dışında, artan Yahudi bayramları bahane edilerek bu ay Harem-i İbrahim Camisi'nde 78 vaktin daha ezanının okunamadığı kaydedildi.

İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi içindeki varlığını güçlendirdiği ve Yahudi bayramlarını bahane ederek camide ezan okunmasını yasakladığı vurgulanan açıklamada, İsrail güçlerinin camiye girişini engellemek için Müslümanlara baskı yaptığı, camiye ulaşımı azaltmak için kontrol noktaları ve çeşitli engeller çıkardığı belirtildi.

"İsrail adım adım kontolü altına almaya çalışıyor"

Açıklamada, söz konusu “provokatif” uygulamalarının “işgalci İsrail’in” cami üzerindeki niyetinin bir yansıması olduğuna dikkat çekilerek, İsrail’in adım adım Harem-i İbrahim’i tamamen kontrolü altına almaya çalıştığına vurgu yapıldı.

El-Halil başta olmak üzere işgal altındaki Filistin’in diğer kentlerinde yaşayan Filistinlilere camiye gelmeleri çağrısı yapılan açıklamada, İsrail’in hegemonik planlarının durdurulması için çabaların yoğunlaştırılması talebinde bulunuldu.

İsrail'in getirdiği "yasak" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nde 1994'ten bu yana cuma günleri akşam ve yatsı ezanları, cumartesi günleri sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanları, diğer günlerde ise akşam ezanları okunmuyor.

Bunun dışında İsrail, Yahudi bayramlarını bahane ederek bazı günlerde de ezan okunmasına izin vermiyor.

1994'teki katliamdan sonra caminin yarısı sinagoga çevrildi

El-Halil'deki Harem-i İbrahim Camisinin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150'den fazla Filistinli de yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.

El Halil şehrinde, özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.

Kaynak: AA