Dünya
AA 21.03.2026 23:58

Suudi Arabistan İranlı 5 diplomatın ülkeyi terk etmelerini istedi

Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılarına tepki gösterildi.

Açıklamada, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki askeri ataşe, askeri ataşe yardımcısı ve 3 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarının istendiği belirtildi.

İran'ın Suudi Arabistan'ın topraklarını, egemenliğini, sivil yerleşim yerlerini, ekonomik kurumlarını ve diplomatik misyonlarını hedef almasının tüm uluslararası sözleşmelerin açıkça ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, saldırıların sürmesinin ülke ilişkilerine olumsuz yansımaları olacağının altı çizildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Suudi Arabistan İran İsrail-İran çatışması
Trump'ın kampanyasını soruşturan eski FBI Direktörü hayatını kaybetti
Balıkesir'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Trump'ın kampanyasını soruşturan eski FBI Direktörü hayatını kaybetti
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
MSB'den NASA'da çalışan Türk asıllı Kumrucu'ya 'anı plaketi'
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti
