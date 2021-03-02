Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 01:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan hac için COVID-19 aşısı olma şartı getirdi
Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için COVID-19 aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.
Suudi Arabistan'da Ukaz gazetesi, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere COVID-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.
Erkenden hazırlıkların yapılması istendi
Bakan Rebia, Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi.
COVID-19 komisyonu oluşturulacak
Ayrıca haberde, Bakanın hacılar için bir COVID-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Kabe Hac
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