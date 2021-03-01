İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 170 bin 633 testte 13 bin 114 kişiye COVID-19 tanısı kondu. Böylece, salgının başlamasından itibaren vaka sayısı toplam 2 milyon 938 bin 371'e ulaştı.

Ülkede aktif hasta sayısı 424 bin 333'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 289'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 246 artarak, 97 bin 945'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 894 artışla 2 milyon 416 bin 93’e ulaştı.

4 milyondan fazla kişi aşılandı

27 Aralık 2020’de aşılamanın başladığı ülkede, aşılananların sayısı 4 milyon 354 bin 8’e ulaştı.

Aşılananların 1 milyon 411 bin 663’ünün, 2’nci dozu alanlar olduğu açıklandı.

“Salgın eğrisinin yükseldiğine dair sinyaller geliyor”

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, önümüzdeki haftaların zor olacağını vurguladı ve “Bulaşma önemli şekilde artıyor ve bu yüzden halen tüm enerjiyle savaşmamız gerekiyor. Tüm bölgelerden salgın eğrisinin yükseldiğine dair sinyaller geliyor” dedi.